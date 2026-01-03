Российский морпех «заарканил» беспилотник «Баба-Яга» в ДНР с помощью верёвки

Боец Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожил украинский тяжёлый дрон «Баба-Яга» в ДНР, использовав для этого верёвку. Собственный разведывательный беспилотник он сохранил. Об этом оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм», действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Крепыш сообщил РИА «Новости».

«Они видят передвижение нашей пехоты, и сразу прилетает «Баба-Яга». У неё, скажем так, хорошая боевая часть — одним сбросом она может накрыть целую штурмовую группу», — рассказал военнослужащий.

Оператор заметил вражеский дрон в воздухе и решил приблизиться к нему. Он поднял свой беспилотник чуть выше и направил его так, чтобы винты намотали верёвку на вражеский аппарат. Расчёт оказался точным — «Баба-Яга» с боевой частью рухнула на землю.

Морпех подчеркнул, что его собственный дрон остался цел. Он пояснил, что верёвка крепится к специальному «сброснику», который отсоединяется в момент наматывания. Таким образом, верёвка уходит вместе с уничтоженным дроном, а российский аппарат возвращается на базу.