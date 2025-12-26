Вместо Булгакова: Под Киевом открыли памятник тяжёлому дрону «Баба-яга»

В городе Вишнёвое Киевской области увековечили память об украинском БПЛА «Баба-яга», установив ему памятник. Как передаёт УНИАН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, этот БПЛА зарекомендовал себя как эффективное средство для ночных атак на российские позиции.

Украинские тяжелые беспилотники, получившие неофициальное название «Баба-яга», представляют собой модифицированные сельскохозяйственные дроны, переоборудованные для военных целей. Эти аппараты, способные поднимать груз весом 20-50 кг, изначально предназначались для опрыскивания полей. Однако с 2022 года их стали использовать для доставки боеприпасов и оснащать спутниковой связью Starlink. Российские военные дали им прозвище «Баба-яга», вероятно, из-за их ночных вылетов, характерного шума и пропеллеров, напоминающих когти сказочного персонажа. На Украине их также называют «Вампир», по названию модели гексакоптера от Skyfall. Диаметр «Бабы-яги» достигает двух метров. В центральной части размещаются система управления, аккумуляторы и полезная нагрузка (мины, самодельные бомбы), а от неё отходят шесть лучей с двигателями и винтами.