Стрелять можно даже на ходу: в России запатентовали новый мобильный пулемёт

Завод имени В. А. Дегтярёва запатентовал конструкцию пулемёта с повышенной мобильностью и улучшенной эргономикой. Как следует из описания разработки, оружие рассчитано на более удобную стрельбу не только лёжа с сошки, но также на ходу, стоя с рук и с колена. Патент есть в открытой базе ФИПС.

Одним из ключевых отличий стала возможность подстроить оружие под стрелка. Конструкция предусматривает регулируемый приклад и упор для щеки, переднюю рукоятку и возможность установки съёмных прицельных приспособлений.

«Изобретением решается задача улучшения тактических возможностей и эргономических характеристик пулемёта», — говорится в описании патента.

Разработчики также предусмотрели возможность установки дополнительных аксессуаров и устройства для снижения звука выстрела. Сошку можно менять по положению в зависимости от условий использования оружия. По данным патентной документации, уменьшение габаритов должно повысить мобильность пулемётчика.

Название, калибр и сроки возможного начала производства нового пулемёта в опубликованных материалах не называются. Также пока не сообщалось о его принятии на вооружение или начале серийных поставок.

Завод имени Дегтярёва находится в Коврове Владимирской области и специализируется на производстве стрелкового вооружения. Среди разработок предприятия — семейство крупнокалиберных пулемётов «Корд».