В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулемётов СР2М

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в концерн «Калашников» (Госкорпорация Ростех), приступил к выполнению государственного заказа на выпуск модернизированного 9-мм пистолета-пулемёта СР.2М. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М. Фото © Концерн «Калашников»

«Данное оружие свыше 20 лет остаётся популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают лёгкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемёт СР.2М — улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш», — заявили в концерне.

СР.2М является улучшенной версией пистолета-пулемёта СР2. К ключевым особенностям модернизации относится усовершенствованный механизм фиксации складного металлического приклада, что обеспечивает его надёжное удержание в сложенном положении и быстрый перевод в боевое.

ЦНИИточмаш также напомнил, что в числе его известных серийных разработок — пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также многие другие образцы стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» приступил к выполнению нового государственного контракта на выпуск усовершенствованной версии пистолета-пулемёта ППК-20. Обновление оружия проведено с учётом опыта боевого применения, в том числе в условиях СВО. Основным нововведением стало расширение совместимости модели с различными типами патронов калибра 9х19 миллиметров, что повышает её универсальность и упрощает снабжение в полевых условиях.