«Калашников» начал выпускать модернизированный с учётом СВО пистолет-пулемёт ППК-20

Концерн «Калашников» приступил к выполнению нового контракта на производство усовершенствованной версии пистолета-пулемёта ППК-20. Как сообщили в пресс-службе концерна, модернизация проведена с учётом опыта боевого применения, в том числе в ходе специальной военной операции.

ППК-20. Видео © Telegram / Концерн «Калашников»

Главным нововведением стало расширение совместимости с различными типами патронов калибра 9х19 миллиметров. Основным для ППК-20 остаётся высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, но теперь оружие может эффективно использовать и бо́льшую часть других российских и зарубежных боеприпасов этого калибра. В «Калашникове» также отметили, что в 2025 году концерн полностью выполнил предыдущие контрактные обязательства, отгрузив ППК-20 в декабре.

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