Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 1425 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные Минобороны РФ привело в очередной сводке.

«Средствами ПВО сбиты 1425 БПЛА самолётного типа», — отчиталось ведомство.

В той же сводке министерство отмечает, что всего с начала СВО уничтожено 674 самолёта, 284 вертолёта, 274 465 беспилотников ВСУ. Кроме того, под ударами ВС РФ противник лишился, 672 зенитных ракетных комплексов, 31 451 бронемашины, 36 837 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Накануне также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников самолётного типа.