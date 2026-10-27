Минобороны сообщило об ударе по предприятию «Укрспецсвязь» под Харьковом

Российские военные поразили предприятие электронной промышленности ООО «НТП Укрспецсвязь» в населённом пункте Надточии Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие производило системы автоматизации и средства связи в интересах украинской армии.

«В результате удара поражено предприятие электронной промышленности (ООО „НТП Укрспецсвязь“) в н.п. Надточии Харьковской области, осуществляющее производство систем автоматизации и средств связи в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Удар нанесён в ходе дневной атаки беспилотников на предприятия украинского ВПК и объекты военной логистики.

Ранее Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры порта Килия в Одесской области. По данным ведомства, объекты использовались для приёма зарубежных военных поставок на Украину.