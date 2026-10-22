ВС РФ поразили инфраструктуру одесского порта Килия для приёма военных грузов

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в городе Килия Одесской области, которая использовалась для приёма зарубежных военных поставок на Украину. О поражении объектов, задействованных в обеспечении ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по сухогрузам и портовой инфраструктуре в Одесской области. По данным Минобороны, 20 октября в гавани Рени были поражены три судна, на которых разгружали товары военного и двойного назначения. Кроме того, российские военные заявили о повреждении причальных сооружений и ещё одного сухогруза, следовавшего в направлении Одессы.