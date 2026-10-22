Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 10:31

ВС РФ поразили инфраструктуру одесского порта Килия для приёма военных грузов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yana Samoilenko Yankinzzz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yana Samoilenko Yankinzzz

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в городе Килия Одесской области, которая использовалась для приёма зарубежных военных поставок на Украину. О поражении объектов, задействованных в обеспечении ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, целью операции стали сооружения, предназначенные для разгрузки и размещения вооружений и другого имущества военного назначения, поступающего из-за границы.

«В результате удара поражены в Одесской области: объекты инфраструктуры порта «Килия», — уточнили в министерстве.

808 дронов от Тамбова до Липецка: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ
808 дронов от Тамбова до Липецка: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по сухогрузам и портовой инфраструктуре в Одесской области. По данным Минобороны, 20 октября в гавани Рени были поражены три судна, на которых разгружали товары военного и двойного назначения. Кроме того, российские военные заявили о повреждении причальных сооружений и ещё одного сухогруза, следовавшего в направлении Одессы.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar