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Опубликовано 30 октября, 05:32

Собянин сообщил об отражении атаки ещё 25 беспилотников ВСУ на Москву

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. На подлёте к столице удалось перехватить ещё одну группу воздушных целей — 25 БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после уничтожения беспилотников к местам падения их обломков направились сотрудники экстренных служб. Специалисты работают на земле и проверяют последствия атаки.

«Отражена атака 25 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры в сообщении мэра не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 октября Москва вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ, которые были перехвачены силами противовоздушной обороны. После полуночи Сергей Собянин рассказал об уничтожении 16 дронов, направлявшихся к столице. Позднее к ним добавился ещё 21 сбитый дрон. Таким образом с начала суток 30 октября на подлёте к столице сбили уже 62 БПЛА.

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Юния Ларсон
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