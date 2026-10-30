Собянин сообщил об отражении атаки ещё 25 беспилотников ВСУ на Москву
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Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. На подлёте к столице удалось перехватить ещё одну группу воздушных целей — 25 БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По словам градоначальника, после уничтожения беспилотников к местам падения их обломков направились сотрудники экстренных служб. Специалисты работают на земле и проверяют последствия атаки.
«Отражена атака 25 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры в сообщении мэра не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 октября Москва вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ, которые были перехвачены силами противовоздушной обороны. После полуночи Сергей Собянин рассказал об уничтожении 16 дронов, направлявшихся к столице. Позднее к ним добавился ещё 21 сбитый дрон. Таким образом с начала суток 30 октября на подлёте к столице сбили уже 62 БПЛА.