Собянин сообщил об отражении атаки ещё 25 беспилотников ВСУ на Москву

Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. На подлёте к столице удалось перехватить ещё одну группу воздушных целей — 25 БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после уничтожения беспилотников к местам падения их обломков направились сотрудники экстренных служб. Специалисты работают на земле и проверяют последствия атаки.

«Отражена атака 25 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры в сообщении мэра не приводится.