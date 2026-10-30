Новости СВО 30 октября: ВС РФ наступают на Приколотное, «Солнцепёки» жгут бригаду ВСУ, Москва предупредила Киев перед встречей в ОАЭ Оглавление Сумская область: разгром 104-й бригады ТрО ВСУ Харьковская область: под Берестином сожжён эшелон ВСУ ДНР: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Белозёрского Карта СВО на 30 октября 2026 года Переговоры в ОАЭ: Москва ставит условие Киеву ВС РФ готовятся к штурму ещё одного города в ДНР, Киев испугался наступления в Сумской области и стягивает дополнительные силы, Ушаков напомнил Украине условия переговоров — дайджест за 30 октября. Армия России окружает Белозёрское и наступает к Славянску. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Сумская область: разгром 104-й бригады ТрО ВСУ

Армия России наступает в Шосткинском и Краснопольском районах Сумской области. Они граничат с российскими регионами. Вблизи ранее освобождённой Бариловки бойцы ВС РФ зачищают лесной массив. Продвижение группировки «Север» вынудило киевское командование перебросить на Сумщину новые подразделения. В область прибыла 55-я бригада ВСУ.

— Командный состав не имеет боевого опыта и мотивации идти на позиции. В первые недели уже отмечены массовые случаи СОЧ, — рассказали в «Севере».

Украинские войска за сутки потеряли в Сумской области свыше 130 человек, а также американскую бронемашину HMMWV, автомобили, станцию РЭБ «Дамба», БПЛА, в том числе «Баба-Яга», и НРТК. Часть личного состава противника уничтожены с помощью тяжёлых огнемётных систем.

— Смертоносные «Солнцепеки» ударили по позициям 104-й ОБр ТрО. После корректировки на укрепрайон противника обрушилась вся мощь термобарических боеприпасов, — сообщили в группировке «Север».

Расчеты БПЛА «Южной» группировки уничтожают ВСУ под Краматорском. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область: под Берестином сожжён эшелон ВСУ

ВС РФ продвигаются у Новой Казачьей. Продолжаются боевые действия у Приколотного и Малого Бурлука. Армия России поражает вражеские силы в тыловых районах Харьковской области.

— В городе Берестин Харьковской области поражён ж/д состав с пограничниками 1-го ПОГО (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава, — заявили в «Севере».

ДНР: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Белозёрского

Армия России наступает севернее Доброполья. Войска приблизились к Белозёрскому с востока. Вероятно, город будут окружать.

— На Добропольском направлении продолжаются бои за Сергеевку и Шиловку. ВС РФ завершают зачистку села Первомайское, — пишет «WarGonzo».

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане и в районе этого населённого пункта. Наступление здесь приближает Армию России к Славянску и Краматорску.

— По данным с мест, российские подразделения возвращают инициативу в Диброве и пытаются выйти к южной части Лимана. Севернее начинаются атаки к Колодезям, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Карта СВО на 30 октября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ зачищают Первомайское. Фото © divgen.ru

Переговоры в ОАЭ: Москва ставит условие Киеву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трёхсторонняя встреча в Абу-Даби пройдёт после 4 ноября. При этом позиция Москвы будет зависеть от поведения Киева в тот момент, когда в России будут праздновать День народного единства.

— Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни. Это тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбёжки, то это, наверное, тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, — сообщил Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Точно известно, что на этой встрече не будет представителей Европы. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, почему европейцам не место за столом переговоров.

— Трёхсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны, — отметил Песков в интервью «Вестям».

Авторы Даниил Черных