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Опубликовано 30 октября, 03:10

Число сбитых под Москвой беспилотников достигло 37 с начала суток

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 21 беспилотник ВСУ, который направлялся к Москве. Это уже вторая атака на столицу, начиная с полуночи 30 октября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

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Новая волна попыток ВСУ атаковать Москву беспилотниками началась ещё вечером. После полуночи Собянин сообщил об уничтожении 16 дронов. Таким образом, общее число сбитых за это время беспилотников достигло 37.

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Лия Мурадьян
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