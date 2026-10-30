Число сбитых под Москвой беспилотников достигло 37 с начала суток
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Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 21 беспилотник ВСУ, который направлялся к Москве. Это уже вторая атака на столицу, начиная с полуночи 30 октября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.
Новая волна попыток ВСУ атаковать Москву беспилотниками началась ещё вечером. После полуночи Собянин сообщил об уничтожении 16 дронов. Таким образом, общее число сбитых за это время беспилотников достигло 37.