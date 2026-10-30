На подлёте к Москве после полуночи 30 октября сбили 16 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 16 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новая атака на столичный регион продолжается после полуночи 30 октября.

«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — указал мэр.

По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков. Подробности о возможных последствиях атаки на земле пока не сообщали.