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Регион
Опубликовано 30 октября, 01:56

На подлёте к Москве после полуночи 30 октября сбили 16 беспилотников ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 16 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новая атака на столичный регион продолжается после полуночи 30 октября.

«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — указал мэр.

По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков. Подробности о возможных последствиях атаки на земле пока не сообщали.

Более 20 направлявшихся в Москву рейсов перенаправили в другие города
Более 20 направлявшихся в Москву рейсов перенаправили в другие города

Атака на Москву продолжилась накануне вечером. Тогда городские власти сообщили об уничтожении 22 украинских беспилотников.

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Лия Мурадьян
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