На подлёте к Москве после полуночи 30 октября сбили 16 беспилотников ВСУ
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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 16 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новая атака на столичный регион продолжается после полуночи 30 октября.
«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — указал мэр.
По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков. Подробности о возможных последствиях атаки на земле пока не сообщали.
Атака на Москву продолжилась накануне вечером. Тогда городские власти сообщили об уничтожении 22 украинских беспилотников.