Более 20 направлявшихся в Москву рейсов перенаправили в другие города

Более 20 пассажирских самолётов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить маршруты из-за ограничений в столичных аэропортах. Четыре рейса из Стамбула развернулись прямо в воздухе и отправились обратно в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропортов и источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, три самолёта, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над территорией Польши, ещё один — в воздушном пространстве Тверской области. Воздушные суда должны вернуться в новый международный аэропорт Стамбула и аэропорт имени Сабихи Гекчен. Когда пассажиры смогут повторно отправиться в Москву, пока неизвестно.

Ограничения затронули и другие направления. Во Внуково не смогли принять ещё ряд рейсов: всего 12 самолётов, следовавших из Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула и Сыктывкара, перенаправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Ярославль и Шереметьево.

Около 15 рейсов, направлявшихся в Шереметьево, отправили на запасные аэродромы в Казани, Нижнем Новгороде, Петербурге и Саратове. Кроме того, самолёты, летевшие в Домодедово из Баку и Калининграда, перенаправили в Нижний Новгород и Петербург.

Некоторые экипажи приняли решение вернуться в аэропорты вылета. В частности, это коснулось отдельных рейсов из Петербурга и Баку.