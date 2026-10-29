Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА вечером 29 октября выросло до 22

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 12 беспилотников, направлявшихся к Москве. Таким образом, число сбитых БПЛА в ходе новой волны атаки достигло 22, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, все воздушные цели были уничтожены силами ПВО Минобороны России. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.