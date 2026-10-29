Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА вечером 29 октября выросло до 22
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 12 беспилотников, направлявшихся к Москве. Таким образом, число сбитых БПЛА в ходе новой волны атаки достигло 22, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».
По словам градоначальника, все воздушные цели были уничтожены силами ПВО Минобороны России. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. На фоне атаки временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее меры распространились на Шереметьево.