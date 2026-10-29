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Опубликовано 29 октября, 23:46

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА вечером 29 октября выросло до 22

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 12 беспилотников, направлявшихся к Москве. Таким образом, число сбитых БПЛА в ходе новой волны атаки достигло 22, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, все воздушные цели были уничтожены силами ПВО Минобороны России. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. На фоне атаки временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее меры распространились на Шереметьево.

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Александр Блинов
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