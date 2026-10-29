ВСУ вновь продолжили атаку на Москву, ПВО уничтожила уже 10 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО Минобороны уничтожила 10 беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Об этом градоначальник написал в своём канале в мессенджере «Макс». По его данным, воздушные цели были перехвачены на подлёте к городу.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил Собянин.

О последствиях на земле и пострадавших власти официально не сообщали. Информация уточняется.

На фоне новой атаки временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а Шереметьево работает по согласованию, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Новая атака ВСУ на столичный регион началась вечером 28 октября. По данным Сергея Собянина, с вечера до утра 29 октября в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. Большинство целей российские военные нейтрализовали на дальних рубежах, ещё 231 БПЛА уничтожили на подлёте к столице.