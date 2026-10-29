Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 12:06

Песков выразил недоумение атакой ВСУ на Москву на фоне саммита «Россия — Африка»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Атака украинских беспилотников на Москву во время международного саммита Россия — Африка вызывает недоумение в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал странным выбор времени для налёта, учитывая масштаб проходящего в столице мероприятия. Об этом он рассказал в комментарии ИС «Вести».

«Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву — странно», — сказал представитель Кремля.

Масштабный налёт продолжался с вечера 28 октября до утра 29 октября. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении столичного региона летели 613 беспилотников, из которых 231 был уничтожен непосредственно на подступах к городу. Большую часть остальных воздушных целей российская ПВО, как сообщил градоначальник, нейтрализовала на дальних рубежах.

Песков назвал аргументом за СВО одну из крупнейших атак ВСУ на Москву
Песков назвал аргументом за СВО одну из крупнейших атак ВСУ на Москву

Ранее Life.ru сообщал, что Москва пережила одну из крупнейших атак беспилотников с начала 2026 года. Налёт продолжался более десяти часов. По словам Сергея Собянина, силы ПВО перехватили сотни воздушных целей, направлявшихся в сторону столичного региона.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar