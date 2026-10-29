Песков выразил недоумение атакой ВСУ на Москву на фоне саммита «Россия — Африка»

Атака украинских беспилотников на Москву во время международного саммита Россия — Африка вызывает недоумение в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал странным выбор времени для налёта, учитывая масштаб проходящего в столице мероприятия. Об этом он рассказал в комментарии ИС «Вести».

«Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву — странно», — сказал представитель Кремля.

Масштабный налёт продолжался с вечера 28 октября до утра 29 октября. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении столичного региона летели 613 беспилотников, из которых 231 был уничтожен непосредственно на подступах к городу. Большую часть остальных воздушных целей российская ПВО, как сообщил градоначальник, нейтрализовала на дальних рубежах.