Самолёт «Азимута» вернулся в Ереван из-за проблем с системой кондиционирования

Причиной возвращения пассажирского самолёта российской авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс «Ереван — Минеральные Воды», стали неполадки в системе кондиционирования воздуха. Об этом ТАСС сообщил представитель авиаперевозчика в Армении.

По данным сервиса Flightradar, экипаж подал сигнал тревоги примерно через 20 минут после взлёта. В этот момент самолёт находился в воздушном пространстве Армении.

Пилоты приняли решение прервать полёт и вернуться в ереванский аэропорт Звартноц. Лайнер благополучно приземлился.

В авиакомпании пояснили, что самолёт предстоит дополнительно проверить. Специалисты должны установить точную причину срабатывания сигнала тревоги и оценить состояние оборудования.

«Мы на месте детально изучим причину. По нашим сведениям, ничего серьёзного. Сигнал произошёл из-за системы кондиционирования», — заявил представитель «Азимута».

По предварительной информации, рейс выполнял самолёт Sukhoi Superjet 100. Экипаж передал код 7700, используемый для обозначения чрезвычайной ситуации на борту. При этом сам по себе такой сигнал не означает, что воздушное судно потеряло управление.

Напомним, самолёт «Азимута» Sukhoi Superjet 100, летевший из Еревана в Минеральные Воды, примерно через 20 минут после взлёта подал код 7700 и благополучно вернулся в аэропорт Звартноц. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. На борту могли находиться около 108 человек. Борт эксплуатируется более восьми лет, и около года назад у него уже были проблемы при вылете из Еревана.