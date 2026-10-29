Самолёт АК «Азимут» подал сигнал бедствия после вылета из Еревана

Пассажирский самолёт российской авиакомпании «Азимут», следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия вскоре после взлёта. По предварительным данным, на борту могут находиться около 108 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.