Самолёт АК «Азимут» подал сигнал бедствия после вылета из Еревана
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Пассажирский самолёт российской авиакомпании «Азимут», следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия вскоре после взлёта. По предварительным данным, на борту могут находиться около 108 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, практически сразу после вылета из Армении экипаж начал разворачивать воздушное судно обратно в аэропорт отправления. Причины подачи сигнала бедствия пока неизвестны. Информации о посадке самолёта и состоянии находящихся на борту людей на данный момент нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в июле самолёт авиакомпании «Азимут», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, также подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. Тогда причиной стала техническая неисправность, а воздушное судно благополучно приземлилось в Турции.