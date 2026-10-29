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Регион
Опубликовано 29 октября, 14:17

Самолёт АК «Азимут» подал сигнал бедствия после вылета из Еревана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажирский самолёт российской авиакомпании «Азимут», следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия вскоре после взлёта. По предварительным данным, на борту могут находиться около 108 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, практически сразу после вылета из Армении экипаж начал разворачивать воздушное судно обратно в аэропорт отправления. Причины подачи сигнала бедствия пока неизвестны. Информации о посадке самолёта и состоянии находящихся на борту людей на данный момент нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в июле самолёт авиакомпании «Азимут», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, также подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. Тогда причиной стала техническая неисправность, а воздушное судно благополучно приземлилось в Турции.

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Марина Фещенко
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