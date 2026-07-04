Подавший сигнал бедствия борт «Азимута» благополучно приземлился в Стамбуле

Самолет авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной на борту технической неисправности. По данным Росавиации, посадка прошла успешно.

«Экипаж самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту», — отмечается в сообщении.

По данным Росавиации, воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту отправления в 15:44 по мск.

Ранее сообщалось, что самолёт «Азимута», вылетевший из Стамбула в Минводы, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Причина — «возможные неполадки», но что именно случилось на борту, не говорится.