Подавший сигнал бедствия борт «Азимута» благополучно приземлился в Стамбуле
Обложка © ТАСС / Юрий Ходзицкий
Самолет авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной на борту технической неисправности. По данным Росавиации, посадка прошла успешно.
«Экипаж самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту», — отмечается в сообщении.
По данным Росавиации, воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту отправления в 15:44 по мск.
Ранее сообщалось, что самолёт «Азимута», вылетевший из Стамбула в Минводы, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Причина — «возможные неполадки», но что именно случилось на борту, не говорится.
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