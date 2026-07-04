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4 июля, 12:57

Борт, подавший сигнал бедствия над Чёрным морем, минимум семь раз ломался за год

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Самолёт авиакомпании «Азимут», подавший сигнал бедствия над Чёрным морем, имел как минимум семь зафиксированных технических проблем в прошлом году. По данным SHOT, 17 сентября у данного борта отказал гидронасос во время рейса Минводы — Уфа, что потребовало снижения высоты.

На следующий день после ремонта самолёт снова отправился в рейс, но вновь выявились неисправности. В октябре этот же борт не смог вылететь в Ереван, а также были зафиксированы проблемы на рейсах в Ташкент, Пермь и другие города.

Кроме того, в последние месяцы и другие самолёты «Азимута» сталкивались с техническими неполадками, вынуждая экипажи отменять вылеты, возвращаться на стоянку или менять маршруты. Среди выявленных проблем – отказ двигателей и некорректная работа автопилота. Авиакомпании, которой менее девяти лет, принадлежит парк из 20 самолётов «Суперджет».

Самолёт «России» вернулся в Пулково из-за трещины в стекле кабины пилотов
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Ранее сообщалось, что самолёт «Азимута», вылетевший из Стамбула в Минводы, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Прямой сейчас борт возвращается в аэропорт вылета. Причина — «возможные неполадки», но что именно там случилось, не говорится.

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Наталья Демьянова
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