Борт, подавший сигнал бедствия над Чёрным морем, минимум семь раз ломался за год

Самолёт авиакомпании «Азимут», подавший сигнал бедствия над Чёрным морем, имел как минимум семь зафиксированных технических проблем в прошлом году. По данным SHOT, 17 сентября у данного борта отказал гидронасос во время рейса Минводы — Уфа, что потребовало снижения высоты.

На следующий день после ремонта самолёт снова отправился в рейс, но вновь выявились неисправности. В октябре этот же борт не смог вылететь в Ереван, а также были зафиксированы проблемы на рейсах в Ташкент, Пермь и другие города.

Кроме того, в последние месяцы и другие самолёты «Азимута» сталкивались с техническими неполадками, вынуждая экипажи отменять вылеты, возвращаться на стоянку или менять маршруты. Среди выявленных проблем – отказ двигателей и некорректная работа автопилота. Авиакомпании, которой менее девяти лет, принадлежит парк из 20 самолётов «Суперджет».

Ранее сообщалось, что самолёт «Азимута», вылетевший из Стамбула в Минводы, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Прямой сейчас борт возвращается в аэропорт вылета. Причина — «возможные неполадки», но что именно там случилось, не говорится.