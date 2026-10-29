Подавший сигнал бедствия самолёт АК «Азимут» приземлился в Ереване

Экипаж Sukhoi Superjet 100 подал аварийный сигнал с кодом 7700 примерно через 20 минут после взлёта, когда самолёт находился в районе армянского села Цилкар. Сразу после этого пилоты развернули лайнер и взяли курс на ереванский аэропорт Звартноц, где впоследствии приземлились.

По информации SHOT, самолёт эксплуатируется более восьми лет и всё это время принадлежит авиакомпании «Азимут». Примечательно, что около года назад у этого же борта уже возникали проблемы при вылете из Еревана. Тогда самолёт не смог с первого раза отправиться в рейс и был вынужден вернуться на стоянку для перезапуска.