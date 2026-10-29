Подавший сигнал бедствия самолёт АК «Азимут» приземлился в Ереване
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Пассажирский самолёт авиакомпании «Азимут», подавший сигнал бедствия вскоре после вылета из Еревана в Минеральные Воды, благополучно вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, причиной экстренного возвращения стала техническая неисправность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Экипаж Sukhoi Superjet 100 подал аварийный сигнал с кодом 7700 примерно через 20 минут после взлёта, когда самолёт находился в районе армянского села Цилкар. Сразу после этого пилоты развернули лайнер и взяли курс на ереванский аэропорт Звартноц, где впоследствии приземлились.
По информации SHOT, самолёт эксплуатируется более восьми лет и всё это время принадлежит авиакомпании «Азимут». Примечательно, что около года назад у этого же борта уже возникали проблемы при вылете из Еревана. Тогда самолёт не смог с первого раза отправиться в рейс и был вынужден вернуться на стоянку для перезапуска.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что на борту могли находиться около 108 человек. Точное число пассажиров и характер выявленной неисправности пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что в июле самолёт «Азимута», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, также подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Тогда экипаж Superjet 100 принял решение прервать полёт над Чёрным морем. Лайнер благополучно приземлился в Стамбуле.