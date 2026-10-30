Вражеский БПЛА сбили в небе над Пензой

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе над Пензой. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«Благодарю наших военнослужащих, охраняющих покой и безопасность мирных граждан. Силами ПВО Минобороны России в небе над Пензой сбит вражеский БПЛА», — написал глава региона.

Предварительно, пострадавших нет, информации о повреждениях также не поступало, добавил Мельниченко.

Жителей Пензы призвали соблюдать осторожность при обнаружении обломков сбитого дрона. Приближаться к ним и тем более трогать найденные фрагменты категорически запрещено, поскольку они могут представлять опасность.

Глава региона напомнил, что о замеченных в небе беспилотниках или обнаруженных обломках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112. Также он попросил жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на проверенную информацию.