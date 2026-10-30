Вражеский БПЛА сбили в небе над Пензой
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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе над Пензой. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.
«Благодарю наших военнослужащих, охраняющих покой и безопасность мирных граждан. Силами ПВО Минобороны России в небе над Пензой сбит вражеский БПЛА», — написал глава региона.
Предварительно, пострадавших нет, информации о повреждениях также не поступало, добавил Мельниченко.
Жителей Пензы призвали соблюдать осторожность при обнаружении обломков сбитого дрона. Приближаться к ним и тем более трогать найденные фрагменты категорически запрещено, поскольку они могут представлять опасность.
Глава региона напомнил, что о замеченных в небе беспилотниках или обнаруженных обломках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112. Также он попросил жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на проверенную информацию.
Ранее Life.ru рассказывал, что силы ПВО отразили очередную атаку на Москву, уничтожив ещё 25 украинских беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. Всего с начала суток 30 октября на подлёте к Москве сбили 62 БПЛА.