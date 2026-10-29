В Пермском крае сбили 10 украинских БПЛА, повреждена промышленная площадка

Силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников над Пермским краем, в результате атаки незначительные повреждения получила одна из промышленных площадок на севере региона. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Бойцы расчётов и силы ПВО сегодня сбили 10 БПЛА неприятеля. В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На повреждённой промышленной площадке специалисты продолжают работу, уточняются последствия налёта.

Ранее Пермский край уже подвергался атакам беспилотников. Так, 25 октября силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом 11 дронов. Тогда повреждения также получил промышленный объект на севере края, пострадали пять работников предприятия.