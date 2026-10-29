Атака более 1200 БПЛА выбила из расписания пять рейсов в аэропорту Оренбурга

В аэропорту Оренбурга задержали пять рейсов на прилёт и вылет на фоне временного закрытия воздушного пространства. Из-за ограничений изменилось расписание самолётов, следующих в Москву и Минеральные Воды, а также прибывающих из столицы.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что ограничения на приём и отправку самолётов продолжают действовать. По данным онлайн-табло, перенесено время вылета двух рейсов и прибытия двух бортов из Москвы.

«В аэропорту Оренбург продолжают действовать ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Есть задержки как на прилёт, так и на вылет», — уточнили представители аэропорта в мессенджере MAX.

В частности, вылет самолёта в Минеральные Воды, первоначально назначенный на 04:00 по местному времени, перенесли на 10:00. Рейс в Москву, запланированный на 12:20, сдвинули на 16:20. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов на фоне объявленной в Оренбургской области опасности атаки беспилотников. При этом пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта.