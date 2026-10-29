Аэропорты Саранска и Ульяновска вновь принимают и отправляют самолёты

В аэропортах Саранска и Ульяновска отменили временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушные гавани вновь могут обслуживать прилетающие и вылетающие самолёты. Ранее в обоих аэропортах действовали временные ограничения на выполнение рейсов. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности полётов.