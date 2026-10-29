Аэропорты Саранска и Ульяновска вновь принимают и отправляют самолёты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В аэропортах Саранска и Ульяновска отменили временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Воздушные гавани вновь могут обслуживать прилетающие и вылетающие самолёты. Ранее в обоих аэропортах действовали временные ограничения на выполнение рейсов. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных ограничениях на полёты, затронувших 21 российский аэропорт. В числе воздушных гаваней, где временно приостанавливали приём и отправку самолётов, были Саранск и Ульяновск. Тогда ограничения ввели в целях обеспечения безопасности воздушного движения.