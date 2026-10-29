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Регион
Опубликовано 29 октября, 09:34

Аэропорты Саранска и Ульяновска вновь принимают и отправляют самолёты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В аэропортах Саранска и Ульяновска отменили временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушные гавани вновь могут обслуживать прилетающие и вылетающие самолёты. Ранее в обоих аэропортах действовали временные ограничения на выполнение рейсов. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности полётов.

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Ранее Life.ru сообщал о масштабных ограничениях на полёты, затронувших 21 российский аэропорт. В числе воздушных гаваней, где временно приостанавливали приём и отправку самолётов, были Саранск и Ульяновск. Тогда ограничения ввели в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

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Наталья Афонина
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