В аэропорту Геленджика запустили сервис знакомств для пассажиров, которые не могут вылететь из-за временных ограничений на полёты. О появлении первой в России такой платформы сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту Геленджика запустили сервис знакомств для застрявших пассажиров. Видео © Telegram /Аэропорт Геленджик

Теперь путешественники могут общаться друг с другом в режиме реального времени, обмениваться контактами и находить компанию по интересам. По словам исполнительного директора аэропорта Сергея Дяйкина, в этом году ограничения на приём и отправку самолётов стали беспрецедентно частыми. Из-за вынужденных изменений расписания у людей нарушаются планы, возникают стресс и напряжение. Новый сервис призван сделать ожидание более комфортным, позволяя скоротать время за приятной беседой или чашкой кофе с попутчиками.

Для общения предусмотрели несколько тематических разделов. Пользователи могут обсуждать путешествия, технологии, бизнес и работу, спорт, искусство и культуру. Отдельные направления посвящены знакомствам, изучению языков, семье и детям. Таким образом, найти собеседника смогут люди с самыми разными увлечениями.

Платформа доступна бесплатно всем посетителям терминала, а не только пассажирам задержанных рейсов. Чтобы присоединиться, достаточно отсканировать QR-код на информационном флаере, который выдают у стойки регистрации. Аналогичные коды разместили в зонах ожидания, бизнес-зале, магазинах и точках питания. Сервис работает через защищённое соединение и не требует сложной регистрации.

Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении авиасообщения с Геленджиком после трёхлетнего перерыва. Первый с 2022 года пассажирский самолёт прибыл на курорт 18 июля 2025-го из Москвы. На борту находились 175 человек при вместимости 183 места. Лайнер встретили традиционной водяной аркой, устроив торжественный приём по случаю открытия воздушной гавани. В дальнейшем перевозчик планировал увеличить частоту полётов, перейдя к ежедневному расписанию с 25 июля.