ВСУ бросили в атаку на 19 регионов России более 1200 дронов за ночь: что известно об ударе

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1214 украинских беспилотников самолётного типа. Масштабная атака затронула 19 регионов страны, включая Московский регион, приграничные области и территории Поволжья, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военное ведомство опубликовало итоги ночной работы дежурных расчётов ПВО в своём официальном телеграм-канале. Согласно сводке, беспилотники уничтожали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Смоленской областями, а также в других частях страны.

В центральной части страны воздушные цели перехватывали над Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской и Владимирской областями. География атаки также охватила Ростовскую область и несколько регионов Поволжья. В частности, подразделения ПВО работали над Самарской, Саратовской и Пензенской областями. В перечень территорий, где уничтожали беспилотники, вошли также Башкортостан и Удмуртия.

Утром 29 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера предыдущего дня в сторону Московского региона направлялись 613 беспилотников. По его словам, большую часть воздушных целей нейтрализовали на дальних подступах, ещё 231 аппарат уничтожили непосредственно на подлёте к столице.