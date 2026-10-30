Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 10:12

Рекордное число дронов ВСУ нацелилось на объекты в Самарской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военные атаковали гражданские объекты Самарской области рекордным количеством беспилотников, сбиты десятки вражеских дронов. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Информацией делится губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп», уточнил чиновник.

На ЗАЭС назвали варварской охотой на атомщиков убийство сварщика дроном ВСУ
На ЗАЭС назвали варварской охотой на атомщиков убийство сварщика дроном ВСУ

Ранее сообщалось, что ночная атака беспилотников на Москву 30 октября оказалась одной из наиболее масштабных за последние два года. Так, с 20:30 29 октября до 07:30 следующего дня в направлении Московского региона двигались 862 БПЛА. Таким образом, воздушная атака продолжалась 11 часов. Силы ПВО за ночь сбили рекордные 1043 украинских беспилотника над 19 регионами России.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar