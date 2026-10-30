Рекордное число дронов ВСУ нацелилось на объекты в Самарской области
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Украинские военные атаковали гражданские объекты Самарской области рекордным количеством беспилотников, сбиты десятки вражеских дронов. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Информацией делится губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп», — уточнил чиновник.
Ранее сообщалось, что ночная атака беспилотников на Москву 30 октября оказалась одной из наиболее масштабных за последние два года. Так, с 20:30 29 октября до 07:30 следующего дня в направлении Московского региона двигались 862 БПЛА. Таким образом, воздушная атака продолжалась 11 часов. Силы ПВО за ночь сбили рекордные 1043 украинских беспилотника над 19 регионами России.