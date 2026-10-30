На ЗАЭС назвали варварской охотой на атомщиков убийство сварщика дроном ВСУ
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Сварщик Запорожской АЭС погиб при атаке беспилотника 29 октября, когда направлялся на работу на электросамокате. Представители атомной станции назвали произошедшее варварством и возложили ответственность за удар на Вооружённые силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«Это варварство. Охота на мирных людей, охота на атомщиков», — заявили на предприятии.
Там подчеркнули, что беспилотник атаковал непосредственно движущегося человека. По мнению руководства станции, случившееся стало очередным преднамеренным нападением на персонал стратегически важного объекта.
Информация о гибели специалиста также поступила в Международное агентство по атомной энергии. По данным МАГАТЭ, мужчина трудился в централизованном ремонтно-техническом цехе. Руководство организации осудило нападения на работников ядерных объектов, указав на недопустимость подобных действий и связанные с ними риски для безопасности станции.
Ранее Life.ru сообщал о гибели водителя служебного автобуса Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника. Трагедия произошла 21 октября, когда транспорт возвращался в гараж после доставки работников дневной смены. Примечательно, что днём ранее другой автобус предприятия также подвергся атаке дрона, однако тогда обошлось без жертв.