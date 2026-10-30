На ЗАЭС назвали варварской охотой на атомщиков убийство сварщика дроном ВСУ

Сварщик Запорожской АЭС погиб при атаке беспилотника 29 октября, когда направлялся на работу на электросамокате. Представители атомной станции назвали произошедшее варварством и возложили ответственность за удар на Вооружённые силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Это варварство. Охота на мирных людей, охота на атомщиков», — заявили на предприятии.

Там подчеркнули, что беспилотник атаковал непосредственно движущегося человека. По мнению руководства станции, случившееся стало очередным преднамеренным нападением на персонал стратегически важного объекта.

Информация о гибели специалиста также поступила в Международное агентство по атомной энергии. По данным МАГАТЭ, мужчина трудился в централизованном ремонтно-техническом цехе. Руководство организации осудило нападения на работников ядерных объектов, указав на недопустимость подобных действий и связанные с ними риски для безопасности станции.