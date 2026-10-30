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Опубликовано 30 октября, 08:40

На ЗАЭС назвали варварской охотой на атомщиков убийство сварщика дроном ВСУ

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Сварщик Запорожской АЭС погиб при атаке беспилотника 29 октября, когда направлялся на работу на электросамокате. Представители атомной станции назвали произошедшее варварством и возложили ответственность за удар на Вооружённые силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Это варварство. Охота на мирных людей, охота на атомщиков», — заявили на предприятии.

Там подчеркнули, что беспилотник атаковал непосредственно движущегося человека. По мнению руководства станции, случившееся стало очередным преднамеренным нападением на персонал стратегически важного объекта.

Информация о гибели специалиста также поступила в Международное агентство по атомной энергии. По данным МАГАТЭ, мужчина трудился в централизованном ремонтно-техническом цехе. Руководство организации осудило нападения на работников ядерных объектов, указав на недопустимость подобных действий и связанные с ними риски для безопасности станции.

Гросси осудил атаки на ЗАЭС после гибели сотрудника при ударе беспилотника ВСУ
Гросси осудил атаки на ЗАЭС после гибели сотрудника при ударе беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru сообщал о гибели водителя служебного автобуса Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника. Трагедия произошла 21 октября, когда транспорт возвращался в гараж после доставки работников дневной смены. Примечательно, что днём ранее другой автобус предприятия также подвергся атаке дрона, однако тогда обошлось без жертв.

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Владимир Озеров
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