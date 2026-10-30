Гросси осудил атаки на ЗАЭС после гибели сотрудника при ударе беспилотника ВСУ

Удар украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции обернулся гибелью сотрудника и вызвал жёсткую реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава организации Рафаэль Гросси выступил с предупреждением об угрозе ядерной безопасности и потребовал максимальной сдержанности в зоне конфликта.

Как сообщили в пресс-службе МАГАТЭ, агентство получило сведения о гибели работника ЗАЭС в результате атаки дрона. По предварительной информации, мужчина трудился сварщиком в централизованном ремонтно-техническом цехе предприятия. Информацию о трагедии организация распространила через свою официальную страницу в социальной сети X.

«МАГАТЭ было сообщено, что сегодня в результате удара беспилотника погиб сотрудник ЗАЭС. По имеющимся данным, погибший работал сварщиком в централизованном ремонтно-техническом цехе станции», — говорится в заявлении агентства.

На произошедшее отреагировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он категорически осудил нападения на работников атомной станции, подчеркнув, что подобные действия противоречат семи основополагающим принципам ядерной и физической безопасности в условиях вооружённого конфликта.

Гросси также вновь призвал участников боевых действий проявлять максимальную сдержанность. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации вокруг атомного объекта и снизить вероятность ядерной аварии.

«Любые нападения на персонал атомной электростанции абсолютно неприемлемы и нарушают семь неотъемлемых принципов ядерной безопасности и физической защиты в условиях вооружённого конфликта», — подчеркнул руководитель МАГАТЭ.

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