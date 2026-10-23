Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 16:54

Типография, транспорт, гаражи: Энергодар и ЗАЭС вновь подверглись атакам ВСУ

Лихачёв сообщил о новых ударах по Энергодару и инфраструктуре ЗАЭС

Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Энергодар и инфраструктура Запорожской АЭС накануне подверглись новым ударам со стороны Украины. Повреждения получили городская типография и транспортное хозяйство, сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, под удар также попал гаражный кооператив. Глава госкорпорации назвал прошедший день непростым. «Хорошая новость состоит в том, что не было жертв», — сказал Лихачёв.

Директор ЗАЭС Черничук предупредил о риске аварии из-за ударов дронов ВСУ
Директор ЗАЭС Черничук предупредил о риске аварии из-за ударов дронов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в промзоне Энергодара сгорел автомобиль сотрудника коммунального предприятия. По словам главы города Максима Пухова, припаркованную машину атаковал украинский беспилотник. В том происшествии никто не пострадал.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar