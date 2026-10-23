Типография, транспорт, гаражи: Энергодар и ЗАЭС вновь подверглись атакам ВСУ
Лихачёв сообщил о новых ударах по Энергодару и инфраструктуре ЗАЭС
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Энергодар и инфраструктура Запорожской АЭС накануне подверглись новым ударам со стороны Украины. Повреждения получили городская типография и транспортное хозяйство, сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его словам, под удар также попал гаражный кооператив. Глава госкорпорации назвал прошедший день непростым. «Хорошая новость состоит в том, что не было жертв», — сказал Лихачёв.
Ранее Life.ru сообщал, что в промзоне Энергодара сгорел автомобиль сотрудника коммунального предприятия. По словам главы города Максима Пухова, припаркованную машину атаковал украинский беспилотник. В том происшествии никто не пострадал.
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