Типография, транспорт, гаражи: Энергодар и ЗАЭС вновь подверглись атакам ВСУ

Энергодар и инфраструктура Запорожской АЭС накануне подверглись новым ударам со стороны Украины. Повреждения получили городская типография и транспортное хозяйство, сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, под удар также попал гаражный кооператив. Глава госкорпорации назвал прошедший день непростым. «Хорошая новость состоит в том, что не было жертв», — сказал Лихачёв.

Ранее Life.ru сообщал, что в промзоне Энергодара сгорел автомобиль сотрудника коммунального предприятия. По словам главы города Максима Пухова, припаркованную машину атаковал украинский беспилотник. В том происшествии никто не пострадал.