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Опубликовано 22 октября, 19:05

Директор ЗАЭС Черничук предупредил о риске аварии из-за ударов дронов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продолжительные удары по Запорожской атомной электростанции могут однажды привести к серьёзной аварии, несмотря на прочность её защитных конструкций. Об этом предупредил директор ЗАЭС Юрий Черничук во время международного телемоста, посвящённого обстановке в Запорожской области.

«Есть долго что-то ломать, оно когда-то все равно сломается. Если долго бить по атомной станции, у нас когда-то на ней может произойти авария», — заявил Черничук.

Руководитель станции напомнил, что при проектировании энергоблоков учитывались даже такие чрезвычайные ситуации, как прямое падение самолёта. Однако это не означает, что оборудование и инфраструктура АЭС способны бесконечно выдерживать внешнее воздействие.

В частности, опасность представляют регулярные атаки беспилотников. Хотя по своим размерам дрон несопоставим с самолётом, многократные удары по объектам станции, по оценке Черничука, могут со временем вызвать отказ оборудования и спровоцировать аварию.

«На сегодня, несмотря на продолжительные воздействия, нам удаётся поддерживать станцию в безопасном состоянии. Уверен, что мы и дальше с этой задачей справимся», — подчеркнул Черничук.

ВСУ второй день подряд атаковали автобус Запорожской АЭС, погиб водитель
ВСУ второй день подряд атаковали автобус Запорожской АЭС, погиб водитель

Ранее Life.ru сообщал о гибели водителя служебного автобуса Запорожской АЭС при атаке беспилотника. По информации станции, дрон ударил по транспорту, когда тот возвращался в гараж после доставки сотрудников. Накануне беспилотник также атаковал автобус предприятия, однако тогда обошлось без пострадавших.

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Юрий Лысенко
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