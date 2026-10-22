Директор ЗАЭС Черничук предупредил о риске аварии из-за ударов дронов ВСУ

Продолжительные удары по Запорожской атомной электростанции могут однажды привести к серьёзной аварии, несмотря на прочность её защитных конструкций. Об этом предупредил директор ЗАЭС Юрий Черничук во время международного телемоста, посвящённого обстановке в Запорожской области.

«Есть долго что-то ломать, оно когда-то все равно сломается. Если долго бить по атомной станции, у нас когда-то на ней может произойти авария», — заявил Черничук.

Руководитель станции напомнил, что при проектировании энергоблоков учитывались даже такие чрезвычайные ситуации, как прямое падение самолёта. Однако это не означает, что оборудование и инфраструктура АЭС способны бесконечно выдерживать внешнее воздействие.

В частности, опасность представляют регулярные атаки беспилотников. Хотя по своим размерам дрон несопоставим с самолётом, многократные удары по объектам станции, по оценке Черничука, могут со временем вызвать отказ оборудования и спровоцировать аварию.

«На сегодня, несмотря на продолжительные воздействия, нам удаётся поддерживать станцию в безопасном состоянии. Уверен, что мы и дальше с этой задачей справимся», — подчеркнул Черничук.