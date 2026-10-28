В Запорожской области обсудили усиление аварийных бригад перед зимой

В Запорожской области рассматривают возможность увеличения числа аварийных бригад для восстановления критической инфраструктуры, повреждаемой в результате атак ВСУ. Также планируется усилить меры безопасности и продолжить подготовку к отопительному сезону. Эти вопросы обсуждались на встрече губернатора Евгения Балицкого с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Особое внимание участники встречи уделили прифронтовым муниципальным образованиям, где из-за регулярных обстрелов сохраняется риск новых повреждений коммунальных объектов. По словам Балицкого, последствия атак удаётся оперативно устранять, однако для своевременного реагирования необходим постоянный резерв сил и средств.

«Мы живём в условиях непрекращающихся атак противника на социальную инфраструктуру, поэтому работаем с учётом этих вводных и реагируем исходя из ситуации», — отметил губернатор.

Отдельно обсуждалась помощь регионов-шефов в подготовке коммунального хозяйства к холодам. Балицкий подчеркнул, что при поддержке федеральных властей и регионов-партнёров уже проделана значительная работа по обеспечению готовности области к отопительному сезону.

Ещё одной темой встречи стало привлечение специалистов в образование и здравоохранение. В частности, стороны рассмотрели возможность предоставления служебного жилья педагогам и медицинским работникам, приезжающим работать в Запорожскую область.