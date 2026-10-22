Мэр Энергодара предупредил ОБСЕ об угрозе гуманитарной катастрофы из-за атак ВСУ

Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией, оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за постоянных атак на городскую инфраструктуру. Ситуация остаётся крайне напряжённой и может отразиться на безопасности крупнейшей АЭС Европы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов во время международного телемоста на площадке ОБСЕ в Вене.

«Обстановка в городе — спутнике Запорожской атомной станции Энергодаре, по нашему мнению, находится фактически на грани гуманитарной катастрофы», — заявил Пухов.

По словам мэра, город регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ, что осложняет работу жизненно важных объектов. Особую обеспокоенность вызывает близость атомной станции, безопасность которой напрямую зависит от стабильной обстановки в Энергодаре.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября в результате атаки беспилотника погиб водитель служебного автобуса Запорожской АЭС. По данным представителей станции, дрон ударил по транспорту, когда тот возвращался в гараж после доставки сотрудников. Днём ранее аналогичной атаке подвергся ещё один автобус предприятия. На ЗАЭС предупредили, что подобные происшествия создают угрозу для персонала, обеспечивающего безопасность атомного объекта.