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Опубликовано 28 октября, 22:39

На ЗАЭС обсудили поставки топлива для резервных генераторов при участии МАГАТЭ

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

На Запорожской атомной электростанции обсудили возможность доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот вопрос рассмотрели во время рабочего визита первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко в Энергодар, сообщили в канале ЗАЭС в «Максе».

Директор станции Юрий Черничук доложил Кириенко о текущей обстановке и мерах по обеспечению ядерной безопасности. Особое внимание участники встречи уделили надёжности электроснабжения объекта и работе резервных источников питания.

Помимо ситуации на АЭС, обсуждались подготовка Энергодара к осенне-зимнему периоду и состояние коммунальной инфраструктуры. Также стороны рассмотрели условия жизни сотрудников станции и их семей, организацию образования в городе и подготовку новых специалистов для предприятия.

Во время поездки Кириенко и Черничук осмотрели городские объекты, пострадавшие в результате атак беспилотников. Среди них оказался храм, получивший повреждения при ударе дрона. Кроме того, в одном из магазинов они пообщались с продавцами о наличии товаров, регулярности поставок и ценах.

В завершение визита Кириенко и Черничук возложили цветы к мемориалу военнослужащим, погибшим при сопровождении служебного транспорта Запорожской АЭС.

Директор ЗАЭС Черничук предупредил о риске аварии из-за ударов дронов ВСУ
Директор ЗАЭС Черничук предупредил о риске аварии из-за ударов дронов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал о завершении ремонта оборудования Запорожской ТЭС, необходимого для обеспечения безопасности ЗАЭС. Специалисты восстановили электротехническую инфраструктуру, через которую атомная станция получает внешнее питание по линии «Ферросплавная-1». Работы проходили в условиях локального режима тишины при участии МАГАТЭ. Восстановление оборудования должно повысить надёжность систем безопасности и охлаждения ядерного топлива.

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Александр Блинов
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