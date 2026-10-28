На ЗАЭС обсудили поставки топлива для резервных генераторов при участии МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции обсудили возможность доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот вопрос рассмотрели во время рабочего визита первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко в Энергодар, сообщили в канале ЗАЭС в «Максе».

Директор станции Юрий Черничук доложил Кириенко о текущей обстановке и мерах по обеспечению ядерной безопасности. Особое внимание участники встречи уделили надёжности электроснабжения объекта и работе резервных источников питания.

Помимо ситуации на АЭС, обсуждались подготовка Энергодара к осенне-зимнему периоду и состояние коммунальной инфраструктуры. Также стороны рассмотрели условия жизни сотрудников станции и их семей, организацию образования в городе и подготовку новых специалистов для предприятия.

Во время поездки Кириенко и Черничук осмотрели городские объекты, пострадавшие в результате атак беспилотников. Среди них оказался храм, получивший повреждения при ударе дрона. Кроме того, в одном из магазинов они пообщались с продавцами о наличии товаров, регулярности поставок и ценах.

В завершение визита Кириенко и Черничук возложили цветы к мемориалу военнослужащим, погибшим при сопровождении служебного транспорта Запорожской АЭС.