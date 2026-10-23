На Запорожской ТЭС восстановили оборудование для обеспечения безопасности ЗАЭС

На Запорожской тепловой электростанции завершили ремонт электротехнического оборудования, необходимого для внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Восстановление инфраструктуры позволит повысить надёжность работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива, сообщили в канале «Росатома» в «Максе».

«Ремонтные бригады Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», успешно завершили ремонтные работы на электротехническом оборудовании Запорожской тепловой станции», — рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Речь идёт об оборудовании, через которое электроэнергия поступает на атомную станцию от линии «Ферросплавная-1». По данным госкорпорации, в сентябре эта инфраструктура получила критические повреждения в результате атак ВСУ.

На самой ЗАЭС подчеркнули, что завершение ремонта стало важным шагом в укреплении безопасности объекта. Стабильное внешнее электроснабжение необходимо в том числе для работы систем охлаждения ядерного топлива.

Восстановительные работы проводились в условиях локального режима тишины, установленного при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).