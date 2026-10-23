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Регион
Опубликовано 23 октября, 23:34

На Запорожской ТЭС восстановили оборудование для обеспечения безопасности ЗАЭС

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

На Запорожской тепловой электростанции завершили ремонт электротехнического оборудования, необходимого для внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Восстановление инфраструктуры позволит повысить надёжность работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива, сообщили в канале «Росатома» в «Максе».

«Ремонтные бригады Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», успешно завершили ремонтные работы на электротехническом оборудовании Запорожской тепловой станции», — рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Речь идёт об оборудовании, через которое электроэнергия поступает на атомную станцию от линии «Ферросплавная-1». По данным госкорпорации, в сентябре эта инфраструктура получила критические повреждения в результате атак ВСУ.

На самой ЗАЭС подчеркнули, что завершение ремонта стало важным шагом в укреплении безопасности объекта. Стабильное внешнее электроснабжение необходимо в том числе для работы систем охлаждения ядерного топлива.

Восстановительные работы проводились в условиях локального режима тишины, установленного при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Ранее Life.ru сообщал о новых ударах ВСУ по Энергодару и инфраструктуре Запорожской АЭС. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачёва, повреждения получили городская типография и транспортное хозяйство, под удар также попал гаражный кооператив. При этом обошлось без погибших.

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Александр Блинов
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