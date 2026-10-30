862 дрона за 11 часов: Воздушная атака на Москву стала одной из крупнейших в за два года

Ночная атака беспилотников на Москву 30 октября оказалась одной из наиболее масштабных за последние два года. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит московский мэр Сергей Собянин.

По данным градоначальника, с 20:30 29 октября до 07:30 следующего дня в направлении Московского региона двигались 862 БПЛА. Таким образом, воздушная атака продолжалась 11 часов.

«Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве», — написал Собянин в мессенджере Max.

Самый масштабный налёт, согласно ранее обнародованным сведениям, пришёлся на ночь с 19 на 20 сентября. Тогда в сторону столицы направлялись свыше 1,6 тысячи дронов, из которых 450 перехватили на ближних подступах. Ещё 630 аппаратов зафиксировали 21–22 октября, около 600 — в середине августа, а 548 — в начале сентября. Для сравнения, 11 марта 2025 года Собянин сообщал о 74 сбитых беспилотниках вблизи Москвы и сотнях уничтоженных на других рубежах.