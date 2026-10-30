Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в целях безопасности

Автомобилистам временно закрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы. Ограничения действуют от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Меры приняты для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона рекомендовал водителям отказаться от поездок по закрытому участку и в прилегающих районах. Тем, кому необходимо выехать из города, следует заранее выбрать альтернативный маршрут. Подразделения Минобороны России и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал Евраев.

Перекрытие Московского проспекта затронуло и общественный транспорт. Автобусы, которые обычно следуют по этой магистрали, временно направлены в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина.

Кроме того, для части маршрутов организованы укороченные рейсы. Транспорт следует до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом либо до железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Межмуниципальные автобусы, маршруты которых проходят через закрытый участок трассы М-8, временно не отправляются и остаются на территории автовокзала. Схемы движения корректируются оперативно с учётом действующих ограничений.