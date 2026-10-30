Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 09:41

1043 цели над 19 регионами: ПВО России блестяще отразила рекордную атаку ВСУ с неба

Силы ПВО за ночь сбили рекордные 1043 украинских беспилотника над Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атака затронула 19 регионов страны, включая Московский. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской и Пензенской областями. Также средства ПВО работали над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Татарстан.

В военном ведомстве подчеркнули, что все 1043 воздушные цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Новости СВО 30 октября: ВС РФ наступают на Приколотное, «Солнцепёки» жгут бригаду ВСУ, Москва предупредила Киев перед встречей в ОАЭ
Новости СВО 30 октября: ВС РФ наступают на Приколотное, «Солнцепёки» жгут бригаду ВСУ, Москва предупредила Киев перед встречей в ОАЭ

Ранее Life.ru сообщал об одной из крупнейших атак беспилотников на Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, за 11 часов в сторону столицы направлялись 862 БПЛА, из которых 170 нейтрализовали на подлёте к Москве.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
  • Костромская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Тульская область
  • Ярославская область
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar