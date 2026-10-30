1043 цели над 19 регионами: ПВО России блестяще отразила рекордную атаку ВСУ с неба

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атака затронула 19 регионов страны, включая Московский. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской и Пензенской областями. Также средства ПВО работали над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Татарстан.

В военном ведомстве подчеркнули, что все 1043 воздушные цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.