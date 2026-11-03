Помощник президента РФ Владимир Мединский сохранит пост главы российской переговорной делегации на предстоящей трёхсторонней встрече с представителями США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается главного переговорщика с российской стороны, напомню заявление президента: им остаётся мой коллега Мединский», — заявил представитель Кремля.

Песков также подтвердил участие России в новом раунде консультаций, который, по его словам, запланирован на 11–12 ноября. Российская делегация прибудет в столицу Объединённых Арабских Эмиратов для проведения переговоров в трёхстороннем формате.

Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер примет участие в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Зять американского президента Дональда Трампа будет представлять Вашингтон вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. В октябре Кушнер должен был сопровождать Уиткоффа на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, однако не смог приехать из-за болезни.