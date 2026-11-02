Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы в США внутренним делом страны. В беседе с журналистами он отметил, что Москва внимательно наблюдает за американской кампанией, как и весь остальной мир.

Представителя Кремля также спросили, могут ли итоги голосования повлиять на урегулирование конфликта на Украине. В ответ он напомнил, что Дональд Трамп останется главой Белого дома до завершения президентского срока.

«По выборам — это внутреннее дело США. Мы внимательно наблюдаем, как и весь мир. Президент Трамп останется президентом до завершения срока и будет продолжать свою внешнюю политику», — ответил он.

Голосование состоится 3 ноября. Главное о выборах в США 2026 года, борьбе за Сенат и Палату представителей и текущих результатах — в специальном хабе Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно предстоящих выборов в Конгресс. Дипломат предположила, что некоторые европейские политики рассчитывают на поражение сторонников Трампа. По её мнению, такой результат может подтолкнуть Вашингтон к пересмотру подхода к украинскому урегулированию. Захарова связала подобные ожидания с желанием отдельных сил в ЕС добиться продолжения боевых действий. Голосование в Соединённых Штатах состоится 3 ноября.