Журналист Владимир Познер намерен внимательно следить за промежуточными выборами в Конгресс США. В беседе с «Абзацем» телеведущий объяснил свой интерес наличием американского гражданства и допустил победу демократов.

По словам Познера, ему небезразлично происходящее в Соединённых Штатах, однако однозначно предсказать результаты голосования он не берётся. Журналист отметил, что не любит долгосрочные прогнозы, поскольку вокруг предстоящих выборов существует множество противоречивых оценок.

При этом телеведущий считает вполне вероятной победу Демократической партии на выборах в Палату представителей. По его оценке, республиканцы могут лишиться большинства в нижней палате Конгресса, которое сейчас позволяет президенту Дональду Трампу рассчитывать на поддержку однопартийцев.

«Я небольшой любитель прогнозов. Я думаю, что, скорее всего, палату представителей выиграют демократы, у них там будет большинство. В случае если они выиграют сенат, для Трампа это окажется, во-первых, поражением, во-вторых, очень осложнит его решения. Сейчас у Трампа большинство и в палате представителей, и в сенате, и, скорее всего, всё-таки палату он потеряет. Что касается сената, я не берусь сказать, поскольку очень напряжённое положение», – отметил он.

От исхода голосования зависит, какая партия будет контролировать две палаты Конгресса. Расклад сил, количество разыгрываемых мест и результаты выборов в США — в специальном материале Life.ru.

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы установили рекорд по суточным расходам на предвыборную рекламу в США. По данным The New York Times, 21 октября партии потратили на продвижение кандидатов 147 миллионов долларов. Столь крупных затрат за один день в ходе нынешней кампании ранее не фиксировали. Аналитики AdImpact прогнозировали, что до голосования политические силы направят на рекламу ещё около 1,4 миллиарда долларов. Общие расходы на агитацию за весь избирательный цикл могут достичь 11,6 миллиарда долларов. Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 3 ноября, когда американцам предстоит переизбрать Палату представителей и часть Сената.