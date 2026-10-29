«Важен любой успех»: Почему Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

Заявление Дональда Трампа о превращении Венесуэлы в 51-й штат США призвано помочь республиканцам на выборах, считает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. По его оценке, американский лидер пытается продемонстрировать внешнеполитические достижения на фоне низкого рейтинга и недовольства ростом цен.

Венесуэльская тема позволяет президенту говорить и о геополитическом влиянии, и о поставках углеводородов. Особенно важен топливный вопрос: внутри США сохраняется инфляционное давление, а доступ к нефти Трамп представляет как свидетельство способности решать экономические проблемы.

Американист напомнил, что партия действующего президента обычно теряет позиции на промежуточных выборах. Поэтому задача главы Белого дома — сократить возможные потери республиканцев на голосовании 3 ноября.

«И здесь важен любой успех на внешнеполитическом поприще, который может дать дополнительные очки, дополнительные места в Палате представителей. И задача — не потерять Сенат», — заключил собеседник RTVI.