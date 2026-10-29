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Опубликовано 29 октября, 15:42

«Важен любой успех»: Почему Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

Американист Петров связал заявление Трампа о Венесуэле с выборами в Конгресс

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заявление Дональда Трампа о превращении Венесуэлы в 51-й штат США призвано помочь республиканцам на выборах, считает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. По его оценке, американский лидер пытается продемонстрировать внешнеполитические достижения на фоне низкого рейтинга и недовольства ростом цен.

Венесуэльская тема позволяет президенту говорить и о геополитическом влиянии, и о поставках углеводородов. Особенно важен топливный вопрос: внутри США сохраняется инфляционное давление, а доступ к нефти Трамп представляет как свидетельство способности решать экономические проблемы.

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Американист напомнил, что партия действующего президента обычно теряет позиции на промежуточных выборах. Поэтому задача главы Белого дома — сократить возможные потери республиканцев на голосовании 3 ноября.

«И здесь важен любой успех на внешнеполитическом поприще, который может дать дополнительные очки, дополнительные места в Палате представителей. И задача — не потерять Сенат», — заключил собеседник RTVI.

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Напомним, Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США, выступая на предвыборном митинге в Корпус-Кристи. Вместо президента республики он предложил избирать губернатора. Американский лидер также заявил, что венесуэльскую нефть будут перерабатывать в Техасе.

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Борис Эльфанд
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