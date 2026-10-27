Трамп заявил, что США получат миллион баррелей нефти в подарок от Венесуэлы

Дональд Трамп намерен принять от Венесуэлы миллион баррелей нефти, которые назвал подарком Соединённым Штатам. Об этом американский президент рассказал журналистам перед вылетом с военной базы Эндрюс в Техас.

По словам главы Белого дома, танкер с безвозмездно переданным сырьём прибудет в один из портов штата в ближайшие часы. Трамп подтвердил, что собирается лично осмотреть судно, а полученный груз передать американскому народу. При этом он заявил, что Вашингтону удалось успешно взять Венесуэлу под контроль. По данным местной прессы, встреча с нефтяным танкером запланирована в Порт-Артуре.

Одновременно президент США вновь спрогнозировал резкое снижение мировых цен на нефть. Он выразил уверенность, что топливо существенно подешевеет уже в ближайшее время.

Поездка в Техас также связана с предвыборной кампанией. Трамп планирует выступить на митингах в Корпус-Кристи и Лаббоке, причём сопровождать его будет госсекретарь Марко Рубио. Участие руководителя американской дипломатии в подобных мероприятиях считается нетипичным. Уже 3 ноября в стране пройдут промежуточные выборы, на которых граждане переизберут всю Палату представителей, треть Сената и губернаторов 36 штатов и территорий. Сейчас обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен пополнять Стратегический нефтяной резерв венесуэльской нефтью. По словам Трампа, процесс начнётся в ближайшее время, а поступающее сырьё он назвал «подарком Венесуэлы народу Соединённых Штатов». Американский лидер также утверждал, что нефтяные резервы страны были практически опустошены при его предшественнике Джо Байдене.