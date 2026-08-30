Трамп заявил, что США пополнят нефтяной резерв сырьём из Венесуэлы

США намерены использовать венесуэльскую нефть для пополнения Стратегического нефтяного резерва. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, процесс пополнения хранилищ начнётся в ближайшее время. Получаемое сырьё он назвал «подарком Венесуэлы народу Соединённых Штатов».

Трамп также заявил, что нефтяные резервы страны были практически опустошены при его предшественнике Джо Байдене. При этом фактические запасы в американских стратегических хранилищах сейчас составляют около 290 млн баррелей и находятся на одном из минимальных уровней за последние десятилетия.

Накануне Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о сделке с Венесуэлой, которая, по его словам, даст США контроль над более чем 65 млрд баррелей подтверждённых запасов нефти. Американский лидер утверждал, что соглашение более чем вдвое увеличит доступные Соединённым Штатам нефтяные ресурсы и в перспективе поможет снизить цены на бензин. Речь идёт не о передаче Вашингтону всех запасов Венесуэлы, которые превышают 300 млрд баррелей, а о группе месторождений, охваченных новым соглашением.