Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК

Венесуэла серьёзно рассматривает возможность выхода из Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, власти в Каракасе уже провели консультации по этому вопросу с американскими чиновниками. Несмотря на обсуждения, окончательное решение правительством страны пока не принято. Эксперты отмечают, что потенциальный выход из картеля может открыть Венесуэле доступ к более масштабным инвестициям со стороны международных нефтяных компаний, включая корпорации из США.

Ранее газета The Globe and Mail высказывала предположение, что подобный шаг может быть предпринят под давлением администрации президента США Дональда Трампа.

Стоит напомнить, что ОПЕК — это влиятельная межправительственная структура, основанная в 1960 году для координации политики добычи нефти и стабилизации цен на рынках. Венесуэла входила в число пяти стран-основательниц организации наряду с Ираком, Ираном, Саудовской Аравией и Кувейтом.

Между тем семь стран ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — решили увеличить максимально разрешённый объём добычи нефти. Как следует из коммюнике по итогам встречи, корректировка составит 188 тысяч баррелей в сутки относительно уровня августа.