Трамп заявил о сделке с Венесуэлой по переходу под контроль США нефтяных запасов

Президент США Дональд Трамп заявил о договорённости с Венесуэлой, которая, по его словам, даст американской стороне контроль над более чем 65 млрд баррелей запасов нефти страны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«США только что заключили соглашение с Венесуэлой о заключении крупнейшей нефтяной сделки в истории мира! По моему указанию госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет, тесно сотрудничая с уважаемым временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в рамках партнёрства с частным бизнесом, обеспечили США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтверждённых запасов нефти в Венесуэле, причём без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков», — пишет он.

По словам Трампа, доступ к венесуэльским запасам позволит более чем вдвое увеличить объём нефтяных резервов США, нарастить поставки сырья на американский рынок и в перспективе снизить стоимость бензина. Республиканец также заявил, что соглашение должно способствовать экономическому восстановлению Венесуэлы и дальнейшему сближению Каракаса и Вашингтона.

Ранее стало известно, что Венесуэла рассматривает выход из ОПЕК. Власти в Каракасе уже провели консультации по этому вопросу с американскими чиновниками. Несмотря на обсуждения, окончательное решение правительством страны пока не принято. Эксперты отмечают, что потенциальный выход из картеля может открыть Венесуэле доступ к более масштабным инвестициям со стороны международных нефтяных компаний, включая корпорации из США.