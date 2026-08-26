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26 августа, 00:45

Аэропорт Каракаса возобновит работу после землетрясения с 1 сентября

Обложка © X / Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Обложка © X / Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии возобновит приём пассажирских рейсов с 1 сентября. Об этом руководство воздушной гавани сообщило в соцсети X. Аэрогавань приостановила работу после сильного землетрясения в Венесуэле.

«1 сентября 2026 года официально начнут работу временные терминалы, предназначенные для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов»,говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что временные терминалы подготовили после реконструкции. Ранее воздушная гавань уже возобновила грузовые перевозки.

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Землетрясение произошло вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд в Венесуэле зафиксировали два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились примерно в 10 км друг от друга в штате Яракуй. Погибли более 6,5 тыс. человек.

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Лия Мурадьян
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