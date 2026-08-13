Венесуэла нацелилась на 31 тонну своего золота в Лондоне, чтобы восстановить страну после землетрясений

Венесуэла намерена добиваться возвращения около 31 тонны золота стоимостью примерно $4 млрд, которое хранится в Банке Англии. Средства Каракас рассчитывает использовать в том числе для восстановления страны после разрушительных июньских землетрясений.

О планах властей рассказал председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, приоритетом станут восстановление жилья и медицинской инфраструктуры, обеспечение электроэнергией и расчистка завалов. Для этого власти хотят активизировать работу по возвращению зарубежных активов Венесуэлы.

Золотой запас уже много лет остаётся предметом судебного спора в Великобритании. Банк Англии отказывался выдавать слитки на фоне позиции Лондона, который с 2019 года не признавал правительство Николаса Мадуро.

Ситуация не разрешилась и после того, как в январе 2026 года Мадуро был захвачен американскими силами и вывезен в США. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обращалась к королю Карлу III с просьбой содействовать возвращению золота, однако активы по-прежнему остаются в Британии.

Вопрос о деньгах стал особенно острым после двух мощных землетрясений 24 июня. Число погибших впоследствии превысило шесть тысяч человек, а разрушения нарушили поставки товаров и усилили давление на цены.

Центробанк Венесуэлы сообщил, что месячная инфляция ускорилась с 13,8% в июне до 19,9% в июле. По расчётам Reuters на основании данных регулятора, годовая инфляция достигла 575,9%.

Спор вокруг венесуэльского золота продолжается уже не первый год. Ещё в 2019 году Life.ru писал, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо призывал Лондон не возвращать золотые слитки правительству Мадуро.