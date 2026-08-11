Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 6301 человека

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес обнародовал обновлённые данные — число жертв разрушительных землетрясений выросло до 6301 человека. Всего неделю назад официальная статистика насчитывала 6125 погибших, однако теперь эта цифра увеличилась на 176 человек.

По результатам обследования 53 314 жилых домов 31 336 признаны пригодными для проживания, 12 411 отнесены к категории ограниченного использования, 9567 — к категории высокого риска. Пострадавшим уже выдано 287 новых квартир.

Восстановительные работы продолжаются: на данный момент вывезено 483 525 тонн строительного мусора, что составляет 23,26% от общего объёма завалов.

Также выросло число погибших при мощном землетрясении в Колумбии. Жертвами стихии стали уже 111 человек, ещё 87 пострадали. Подземные толчки нанесли серьёзный ущерб жилой и социальной инфраструктуре. Повреждены 1575 домов, ещё 37 строений полностью разрушены. Кроме того, пострадали 18 медицинских центров, 52 образовательных учреждения и 18 автомобильных дорог. Повреждения также затронули семь аэропортов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа.

Подробнее о масштабах катастрофы и продолжающихся поисках людей — в нашем материале о последствиях землетрясения в Колумбии.